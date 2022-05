Di Marzio: «Inter, stagione Inzaghi? C’è un di più ma anche dei rimpianti»

Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della stagione di Inzaghi all’Inter. Qualche rimpianto per la volata Scudetto ma anche elementi positivi

LAVORO − Di Marzio si è espresso su Inzaghi tra obiettivi e rimpianti: «Inzaghi? Chiaro che quando vinci hai un ritorno di positività da parte della critica e della tifoseria. Però guardando alla scorsa estate quando la dirigenza ha dovuto calare spese e ingaggi non credo che tra gli obiettivi prefissati da Zhang ci fosse né di vincere lo Scudetto né di vincere la Champions League. Ma l’Inter ha vinto la Supercoppa, è finalista di Coppa Italia e rimane in lotta per lo Scudetto, ha fatto anche di più. Se poi dovesse perdere sia Scudetto che Coppa Italia non sarebbe nemmeno giusto parlare di fallimento. Ovviamente i rimpianti in chiave titolo rimarranno ma serviranno come lezione ad Inzaghi».