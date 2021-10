Barzaghi: «Inzaghi, Lazio-Inter scontro con passato. Preparazione difficile»

Matteo Barzaghi, in collegamento ad Appiano Gentile per Sky Sport, ha fatto il punto sull’Inter affermando che la partita contro la Lazio sarà uno scontro con il passato per Inzaghi. Inoltre, la preparazione alla gara sarà molto complicata

LAZIO-INTER − Barzaghi riflette sul big match di sabato 16 ottobre: «Per Simone Inzaghi Lazio-Inter sarà scontro con il suo passato felice, anche per il suo staff che ha lavorato per tanti anni a Roma. Inzaghi oggi di buon umore, nonostante una preparazione complicata alla partita. Nella partitella odierna, della prima squadra c’erano solo otto giocatori. I nazionali torneranno prossima settimana, toccherà agli italiani poi alla fine i sudamericani. Bisognerà preparare, dunque, una partita a scaglioni. Un conto è lavorare con la primavera e un conto con tutti i nazionali. Sarà settimana importante che porterà a Lazio-Inter».