Zenga: «Onana credo abbia parametri Inter ma Handanovic gran portiere»

L’ex leggenda dell’Inter Walter Zenga, intervistato da Sky Sport in occasione del Festival dello Sport di Trento, ha parlato del possibile arrivo di Onana all’Inter. L’Uomo Ragno nerazzurro ha voluto prendere le difese anche di Handanovic

PORTIERI − Questo il commento di Zenga su Onana e Handanovic: «Tutto ciò che fa parte del futuro non lo abbiamo nelle nostre mani, non so come sarà. Se i dirigenti hanno pensato ad Andre Onana reputo che abbia i parametri per essere un giocatore dell’Inter. Io dico comunque che Samir Handanovic è in ripresa nelle ultime partite ed è ancora un gran portiere».