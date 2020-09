Barone: “Inter, Conte mortificato dopo finale di Europa League! Scudetto…”

Antonio Conte

L’Inter con Antonio Conte mira a vincere subito e tanto. Secondo Daniele Barone, giornalista di “Sky Sport”, il club nerazzurro ha iniziato un percorso di nuova semina e il tecnico ha ben chiaro quello che c’è da fare. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

OBIETTIVI – L’Inter preferisce non pronunciare la parola Scudetto, ma secondo Daniele Barone l’obiettivo è quello: «Credo che dalla scorsa stagione, con l’arrivo di Antonio Conte, all’Inter abbiano iniziato questo percorso di nuova semina. Dopo Luciano Spalletti è arrivato un allenatore diverso ed è iniziato un progetto relativamente nuovo. Nessuno ha detto a Conte che deve vincere subito lo Scudetto, ma lui vuole vincere subito e tanto. Il miglior rendimento e piazzamento in classifica secondo me lo hanno soddisfatto solo parzialmente, la delusione della finale di Europa League, conoscendolo, lo ha mortificato. Quindi, se è vero che la parola Scudetto non verrà mai pronunciata, io penso che sotto sotto ci stiano pensando».