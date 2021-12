Barella squalificato, salta Inter-Torino. Inzaghi ha già pronto il sostituto – TS

L’ammonizione per Barella in Salernitana-Inter gli costerà una squalifica per la prossima sfida di campionato – l’ultima del 2021 -, contro il Torino (vedi articolo), in programma mercoledì 22 dicembre alle 18:30. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, Simone Inzaghi ha già pronta l’alternativa a centrocampo

FUORI PER SQUALIFICA – L’unica nota dolente della serata, oltre all’ammaccatura rimediata da Bastoni per un fallo di Gyomber, è l’ammonizione di Barella rimediata contro la Salernitana. Il centrocampista italiano era diffidato e dunque salterà la prossima sfida di campionato contro il Torino per squalifica. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, per la fisicità che può garantire contro la squadra di Ivan Juric, il sostituto probabilmente sarà Roberto Gagliardini che ieri, dopo essere entrato, ha subito messo a segno un assist a Lautaro Martinez e segnato il gol dello 0-5 finale.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino