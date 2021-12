Lautaro Martinez con la Salernitana trova il gol anche dalla panchina

Salernitana-Inter ha anche la firma di Lautaro Martinez. L’argentino ha trovato il gol pur partendo dalla panchina, mantenendo la sua striscia positiva.

TURNOVER RAGIONATO – Alla fine Inzaghi ha scelto. In Salernitana-Inter ha alternato i suoi attaccanti, come sembrava logico. Dentro Dzeko, fuori Lautaro Martinez. Con Sanchez come punto fermo. Il tecnico ha seguito il suo piano, mettendo da parte le cosiderazioni sul momento di forma dell’argentino. Banalmente, i cinque gol segnati nelle ultime quattro partite. L’argentino è subentrato nel secondo tempo, sostituendo il cileno. E ha confemato il momento magico.

RIPOSO E RETE – Lautaro ha segnato, anche da subentrato. Gli sono bastati venti minuti per trovare il sesto gol consecutivo, sugli undici che ha realizzato in Serie A. Il Toro a quanto pare è in quel periodo in cui il pallone ha un’attrazione naturale verso di lui. E da lui finisce in fondo alla rete. Inzaghi lo ha fatto riposare e ha anche mantenuto la striscia positiva del numero dieci. Come si dice, ha preso due piccioni con una fava.