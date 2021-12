Calhanoglu da 8! Bene anche Dumfries e Brozovic – TS

L’Inter, con la manita rifilata alla Salernitana, si prende il +4 momentaneo sul Milan e aggiunge un altro tassello alla fiducia costruita in questa prima parte di stagione. In tanti ieri si sono esaltati. Andiamo a vedere le pagelle di Tuttosport uscite oggi in edicola con un super Calhanoglu.

MONSTRE – Hakan Calhanoglu è sicuramente il migliore in campo. Il centrocampista turco, dopo il derby con il Milan, ha preso la squadra per mano trascinandola in molte partite. Per il numero 20 sono già 6 reti e 8 assist in campionato. Tuttosport lo esalta così: “Da buon cecchino, mette sulla testa di Perisic il pallone che sghiaccia la partita. Usa molto il fioretto e gli riesce tutto, come prova l’assist a Sanchez sull’azione del terzo gol, la più bella della partita. Quando esce dal campo Brozovic, chiude da play e alla fine recupera pure sedici palloni”. Ma non solo Calhanoglu esaltato. Super la prestazione di Brozovic come quella di Dumfries, entrambi premiati con un 7.5. Il primo: “A centrocampo è un autentico Califfo, anche grazie agli avversari che non lo marcano”. Il secondo: “Quando si lancia, diventa imprendibile”.

FONTE – Tuttosport – Stefano Pasquino