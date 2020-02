No title

Barella e Vecino guidano l’Inter da corsa: primato contro l’Udinese

Nicolò Barella e Matias Vecino sono i giocatori che hanno percorso più chilometri nell’ultima giornata di Serie A. Ma non è l’unico primato dell’Inter: i nerazzurri sono infatti la squadra che ha corso di più. Ecco i dati pubblicati dalla Lega Serie A

MOTORE – L’Inter corre, Barella e Vecino la spingono. Sono questi i verdetti dell’ultima giornata di Serie A: i due centrocampisti nerazzurri sono infatti i giocatori in assoluto che hanno percorso più chilometri. In particolare, sono 13.372 i km macinati dall’uruguayano, 12.974 quelli dell’ex Cagliari. Numeri che si aggiungono al dato di squadra, che vede ancora la squadra di Conte primeggiare su tutte le altre formazioni del nostro campionato: l’Inter è la squadra che ha corso di più nell’ultimo turno. Alla faccia della stanchezza…

FORZE FRESCHE – Gli uomini di Conte, infatti, hanno macinato nel complesso 119.833 chilometri nella trasferta di Udine: un’infinità. A differenza delle ultime uscite, dunque, i nerazzurri non sono calati alla distanza. Merito anche dei cambi: Moses e Young hanno garantito più freschezza rispetto agli spremuti Candreva e Biraghi. Ma il motore dell’Inter sono stati Nicolò Barella e Matias Vecino, schierati davanti alla difesa nel 3-4-1-2 messo in campo da Conte per esaltare le doti di Christian Eriksen.

Fonte: Legaseriea.it.