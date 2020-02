Longhi: “Esposito? Troppa foga ad Udine, manca esperienza. Sanchez…”

Condividi questo articolo

Bruno Longhi, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Sebastiano Esposito, autore di una prova non positiva e di Alexis Sanchez, il cui ingresso è stato determinante per la vittoria contro l’Udinese.

EMOZIONE – Bruno Longhi analizza la prestazione ad Udine di Sebastiano Esposito, trovando delle attenuanti per il giovane attaccante nerazzurro. Una battuta, infine, su Alexis Sanchez: «Esposito? Ne riparleremo fra due anni, quando avrà acquisito esperienza. Si è visto quando ha giocato titolare: ha sbagliato tutte le giocate, era impaurito ed emozionato. Ma non perché sia scarso, era la foga di dimostrare quanto valeva. Ha sbagliato un gol per l’emozione. Non si può pretendere da un ragazzino di 17 anni che dimostri maturità. Sanchez? Eravamo rimasti perplessi dalla sua prova in Coppa Italia. Forse perché ha giocato fuori ruolo. Ad Udine invece è sembrato esattamente l’opposto rispetto a quello visto in Coppa Italia. Ha una storia importante, con il Barcellona e con il Cile. Deve giocare nel derby».