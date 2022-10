Il Barcellona non fa l’Inter: vince a Maiorca nel segno di Lewandowski

Il Barcellona ha sbancato Maiorca vincendo 0-1 con la rete di Lewandowski e si presenta alla grande in vista della trasferta di San Siro in Champions League contro l’Inter

VITTORIA − Basta un gol di Lewandowski al 20′ del primo tempo al Barcellona per battere il Maiorca. La squadra di Xavi, rimaneggiata dagli infortuni in difesa, non sbaglia prima della trasferta a San Siro in Champions League contro l’Inter. I blaugrana segnano subito col polacco assistito da Ansu Fati per poi gestire la gara con grande esperienza. Non una buona notizia per l’Inter che nel pomeriggio ha perso contro la Roma la sua quarta gara in campionato.