Pioli: «Noi non guardiamo la classifica. Infortuni? Uno sembra serio!»

Pioli ha parlato nel post partita di Empoli-Milan, gara vinta dai rossoneri per 1-3 (vedi articolo). Il tecnico non si vuole esprime sulla classifica che ad oggi li vede a più cinque dai cugini dell’Inter

SERENI − Le parole di Stefano Pioli a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Empoli: «La classifica per il momento non la guardiamo. Bisognava vincere dopo il KO contro il Napoli, sentivamo l’importanza di questa gara anche perché affrontavamo un Empoli messo bene in campo. Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Infortuni? Quello di Davide Calabria serio, gli altri da valutare».