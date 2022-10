Milan recuperato ma poi la ribalta in 2′: finale incredibile con l’Empoli

Termina 1-3 Empoli-Milan. I rossoneri creano diverse palle-gol sbattendo contro un grande Vicario. Finale divertente, pari toscano prima ma Ballo Touré e Leao mandano il Diavolo in paradiso

DI MISURA − Match con molte occasioni quello tra Empoli e Milan con i rossoneri meglio nel primo tempo. In grande spolvero Rafael Leao che sfreccia sull’out di sinistra. Sua la prima occasione del match ma bravissimo Vicario. Protagonista assoluto il portiere empolese. Dopo il portoghese è la volta di Saelemaekers che sfiora il gol al 21′ su assist proprio di Leao. Poco Empoli nella prima frazione di gioco. Nel finale ancora pericoloso il Milan sempre con Leao, che servito da Krunic, calcia sull’esterno della rete. Da sottolineare i tanti cambi per natura fisica, fuori in un tempo: Calabria e Saelemaekers per il Milan, Grassi per l’Empoli. Nella ripresa, esce anche la squadra di Zanetti che ci prova prima con Marin e poi con Stojanovic. Al 54′ traversa anche di Giroud su punizione. Al minuto 64 è ancora Milan. Diavolo frenato da un 64′ fantastico Vicario che sfodera un super riflesso sulla punizione di Tonali deviata da Luperto evitando lo 0-1. Nel finale, però, dormita dei toscani su rimessa: Leao viene lasciato da solo. Il portoghese ha il tempo per controllare, mettere in mezzo per Rebic che non sbaglia. Epilogo pazzesco: pari di Bajrami al 92′, nuovo vantaggio rossonero al 93 con Ballo-Touré e al 96′ la chiude Leao.