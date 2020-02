Aulas (Pres. Lione): “Icardi? Per giocare venga a Lione! Inter fragile”

Intervistato in esclusiva da “Tuttosport”, Jean-Michel Aulas – presidente del Lione – ha parlato del suo buon rapporto con la Juventus, della lotta scudetto con Inter e Lazio e di Mauro Icardi.

LOTTA SCUDETTO – Resta serrata la lotta per lo scudetto in Italia, con ben tre squadre chiuse in tre punti. In testa la Juventus, seguita da Lazio e Inter, con l’obiettivo di vincere il nono titolo consecutivo. Intervistato da “Tuttosport” in vista della sfida di Champions League, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha espresso la sua preferenza, anche in virtù dell’amicizia con il presidente bianconero Andrea Agnelli: «Quando la Juventus ha vinto l’ottavo campionato consecutivo mi sono complimentato con Agnelli. Sono contento sia stata la Juventus a battere il nostro primato e mi auguro che possa vincere venti campionato di fila. Per me vinceranno anche il nono scudetto, la Lazio non penso che sarà sempre regolare e l’Inter mi sembra più fragile».

FRANCIA O ITALIA? – Interrogato su un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia dopo l’esperienza di quest’anno in prestito al PSG, Aulas ha voluto rispondere con una battuta e un elogio… particolare: «Icardi alla Juventus? Se vuole giocare tutte le partite deve venire al Lione. La scorsa estate l’ho detto anche alla sua signora. Ho avuto un colloquio con Wanda Nara e mi ha fatto un’ottima impressione come agente».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia