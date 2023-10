Asllani, nuovo status all’Inter: Inzaghi si fida e lui lo ripaga − CdS

Asllani continua la sua crescita all’Inter e dopo le difficoltà dello scorso anno, sta piano piano acquisendo un suo status all’interno della rosa. Inzaghi ora ha più fiducia

NUOVO STATUS − Step by step, il percorso di crescita di Kristjan Asllani prosegue in modo sicuro e positivo. Rispetto alla scorsa annata, la prima da rookie in casa Inter, l’albanese è in netta crescita. Da alternativa dell’alternativa, l’ex Empoli è ormai diventato a tutti gli effetti il vice-regista della squadra. Quando Calhanoglu non c’è, Inzaghi si affida proprio al classe 2002. San Sebastian, Salerno e Benfica: tre indizi che fanno una prova. E il suo rendimento è cresciuto partita dopo partita. All’Anoeta, nella prima di Champions League, ha sofferto i grandi ritmi baschi così come tutta la squadra, tant’è che Inzaghi lo volle richiamare in panchina ad inizio ripresa anche per un giallo pendente sulla schiena. Ma nessuna bocciatura, anzi, un atto di riconoscimento. A Salerno, l’Inter vince grazie a Lautaro Martinez, ma nel 4-0 dell’Arechi Asllani è parte integrante, così come nell’1-0 col Benfica, entrato per dare fiato proprio a Calhanoglu. L’albanese ha un nuovo importante status all’Inter e contro l’Empoli potrebbe avere ancora una chance.

Fonte: Corriere dello Sport – g.c