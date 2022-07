Arbitri, Ferrieri Caputi prima donna in Serie A. Esclusi Giacomelli e Pasqua

L’inizio ufficiale della stagione 2022-2023 vede la formazione dei ruoli arbitrali da parte dell’AIA. Nella prossima Serie A entra in pianta stabile a far parte della CAN A Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna nel gruppo. Esclusi fra gli altri arbitri Giacomelli e Pasqua, già fermi da tempo per un provvedimento disciplinare.

ARBITRI EFFETTIVI PROMOSSI DALLA CAN C ALLA CAN

Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Daniele Rutella della sezione di Enna

ARBITRI EFFETTIVI DISMESSI DALLA CAN

Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta (motivate valutazioni tecniche)

Antonio Di Martino della sezione di Teramo (motivate valutazioni tecniche)

Piero Giacomelli della sezione di Trieste (dismesso per adozione di provvedimento disciplinare)

Valerio Marini della sezione di Roma 1 (dimissioni)

Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (dismesso per adozione di provvedimento disciplinare)

Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (motivate valutazioni tecniche)

ARBITRI EFFETTIVI CAN AIA – SERIE A E SERIE B 2022-2023

Rosario Abisso della sezione di Palermo

Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

Niccolò Baroni della sezione di Firenze

Giacomo Camplone della sezione di Pescara

Daniele Chiffi della sezione di Padova

Andrea Colombo della sezione di Como

Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Federico Dionisi della sezione di L’Aquila

Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

Davide Ghersini della sezione di Genova

Antonio Giua della sezione di Olbia

Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

Federico La Penna della sezione di Roma 1

Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Matteo Marcenaro della sezione di Genova

Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

Fabio Maresca della sezione di Napoli

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Davide Massa della sezione di Imperia

Luca Massimi della sezione di Termoli

Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

Gianpiero Miele della sezione di Nola

Daniele Minelli della sezione di Varese

Daniele Orsato della sezione di Schio

Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Daniele Paterna della sezione di Teramo

Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

Marco Piccinini della sezione di Forlì

Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Antonio Rapuano della sezione di Rimini

Daniele Rutella della sezione di Enna

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Alberto Santoro della sezione di Messina

Marco Serra della sezione di Torino

Simone Sozza della sezione di Seregno

Paolo Valeri della sezione di Roma 2

Manuel Volpi della sezione di Arezzo

Luca Zufferli della sezione di Udine

ASSISTENTI ARBITRALI PROMOSSI DALLA CAN C ALLA CAN

Alex Cavallina della sezione di Parma

Francesco Cortese della sezione di Palermo

Thomas Miniutti della sezione di Maniago

Andrea Niedda della sezione di Ozieri

Mattia Politi della sezione di Lecce

Antonio Severino della sezione di Campobasso

Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno

ASSISTENTI ARBITRALI DISMESSI DALLA CAN

Robert Avalos della sezione di Legnano (motivate valutazioni tecniche)

Marco Della Croce della sezione di Rimini (motivate valutazioni tecniche)

Michele Grossi della sezione di Frosinone (motivate valutazioni tecniche)

Luigi Lanotte della sezione di Barletta (motivate valutazioni tecniche)

Salvatore Longo della sezione di Paola (dismesso per superamento limiti di età)

Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata (motivate valutazioni tecniche)

Gabriele Nuzzi della sezione di Valdarno (motivate valutazioni tecniche)

Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo (dismesso per superamento limiti di età)

Manuel Robilotta della sezione di Sala Consilina (motivate valutazioni tecniche)

Andrea Tardino della sezione di Milano (dimissioni)