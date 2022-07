Milanese: «Lukaku-Lautaro Martinez, difficile ripetersi! Tridente dà qualità»

In merito al mercato dell’Inter e al ritorno di Lukaku, ha parlato Mauro Milanese su Tmw. Qualche considerazione anche sull’operazione ancora in stallo per Dybala

ATTACCO ATOMICO − L’opinione di Milanese sul mercato offensivo dell’Inter: «Il ritorno di Lukaku è una bella cosa, sperando che faccia tutte le imprese che ha fatto prima. Con Lautaro Martinez ha formato una coppia incredibile, dialogavano e finalizzavano. Ma ripetersi è sempre difficile. Pista Dybala? Dybala dietro le punte. Non è uno schema classico che di natura piace a Simone Inzaghi. Ma il tridente avrebbe una qualità incredibile».