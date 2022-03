Antinelli: «Barella la foto dell’Inter attuale, quello che sa fare lui nessuno»

Il girone di ritorno di Barella non è certo all’altezza della sua fama. In collegamento durante 90° minuto su Rai 2, Antinelli si augura che il centrocampista dell’Inter torni ai suoi standard con l’Italia durante la sosta.

FARE MEGLIO – Alessandro Antinelli, in vista di Italia-Macedonia del Nord di giovedì, ha una speranza: «Nicolò Barella non si discute, si ama ovviamente. Però è un giocatore che nelle ultime cinque-sei partite credo che abbia fatto vedere un po’ di stanchezza, come l’Inter tutta. Credo che sia la foto un po’ della stanchezza dell’Inter, ed è un giocatore che è chiaramente l’ago della bilancia del nostro centrocampo. Quello che sa fare Barella nessuno».