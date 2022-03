Mihajlovic non dimentica Bologna-Inter: «Ci restano dieci partite come finali»

Per Bologna-Inter si attende ancora di capire cosa succederà in relazione al ricorso al CONI. Mihajlovic, a pochi istanti dall’inizio del match con l’Atalanta, inserisce anche quella partita fra cosa resta ai rossoblù da qui a fine stagione.

NOVE PIÙ UNA – È appena iniziata Bologna-Atalanta, ultimo match della trentesima giornata di Serie A. Sinisa Mihajlovic vuole che i suoi facciano bene e non dimentica il fatto che resti ancora Bologna-Inter oltre alle nove gare da calendario: «È quello di oggi l’assetto definitivo? Vediamo dopo la partita. Se vinciamo sarà la squadra giusta, se non vinciamo non sarà la squadra giusta (ride, ndr). Bisogna vedere il risultato, che è quello che conta, però ci siamo allenati e preparati bene. Ci restano dieci partite e per noi devono essere dieci finali».