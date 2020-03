Amoruso: “Juventus-Inter? Vittoria dei nerazzurri puÃ² valere molto. Lazio…”

Amoruso: “Juventus-Inter? Vittoria dei nerazzurri può valere molto. Lazio…”

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, intervistato da “ItaSportpress” ha parlato della lotta scudetto, che coinvolge i bianconeri, l’Inter e la Lazio. Una battuta, inoltre, sulla sfida tra i nerazzurri ed i bianconeri in programma domenica sera.

LOTTA – Nicola Amoruso commenta così la lotta scudetto serrata in Serie A, con Inter, Juventus e Lazio pronte a darsi battaglia: «Ho l’impressione che il campionato dipenda tutto dalla Juventus. Certo, ora c’è un’Inter agguerrita, che si sta rivelando una rivale più consistente. Ma il gap resta evidente. La Juve ha qualcosa in più dei nerazzurri in termini di rosa. La Lazio mi sembra il Leicester che è cresciuto negli anni, ma onestamente alla lunga lascerà qualcosa in campo. Ovviamente è una mia impressione. Il calcio è imprevedibile e ci può stare anche la sorpresa. Sarà determinante l’esperienza nel gestire la pressione e nel lottare su alti livelli. E per questo motivo vedo favoriti i bianconeri. Juventus-Inter? Mancano ancora tante partite, ma chi ha da guadagnarci è l’Inter: in questa occasione un eventuale successo dei nerazzurri può valere molto».