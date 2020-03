Longhi: “Juventus-Inter? Vedo gara equilibrata. Eriksen? Non dal 1′”

Condividi questo articolo

Bruno Longhi, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di Juventus-Inter e di Christian Eriksen, centrocampista nerazzurro.

EQUILIBRIO – Secondo Bruno Longhi Juventus-Inter sarà gara equilibrata. Secondo il giornalista, inoltre, Christian Eriksen non dovrebbe partire titolare nella sfida contro i bianconeri: «Eriksen? Non lo farei partire titolare in Juventus-Inter. I bianconeri hanno lo svantaggio di non avere il pubblico, ma sono più riposati. L’Inter ha giocato in Europa. La Juve ha qualcosa in più, ma vedo una gara equilibrata».