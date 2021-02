Ambrosini: Â«Milan-Inter di valore ma non decisiva. Campionato lungoÂ»

Ambrosini: «Milan-Inter di valore ma non decisiva. Campionato...

Ambrosini: «Milan-Inter di valore ma non decisiva. Campionato lungo»

Massimo Ambrosini, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Milan-Inter, in programma domani alle ore 15:00. Secondo l’ex centrocampista rossonero la sfida non sarà decisiva

DIFFICILE – Queste le parole di Massimo Ambrosini, che parla a proposito del Derby, match in programma domenica pomeriggio: «Se vince l’Inter mette ancora più convinzione sul fatto che possa arrivare fino in fondo e andrebbe ad intaccare alcune certezze del Milan. Se vincessero i rossoneri sarebbero ancora più convinti. I passaggi a vuoto con lo Spezia e Stella Rossa. Manca tanto alla fine del campionato, non sarà decisiva ma ha tanto valore rispetto agli scorsi anni».