Madonna ringrazia il pararigori Rovida! Fonseca traversa, Inter-Juventus 0-0

Armando Madonna – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Primavera, Inter-Juventus in campo. Appena terminata la partita valida per la 11ª giornata del Campionato Primavera 1. Madonna deve ringraziare il portiere Rovida mentre non può dire lo stesso dei suoi attaccanti, che sciupano il gol-vittoria sul gong

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo) la partita vive qualche emozione in più nella ripresa. Al 59′ clamorosa traversa di Fonseca, che di testa anticipa il numero 1 bianconero e il suo campanile rimbalza sul legno orizzontale. Partita troppo spezzettata e con poche occasioni. All’84’ il risultato può cambiare, ma Rovida è bravissimo nel parare il rigore calciato da Sekulov per il fallo di Vezzoni su Turicchia. Clamorosa doppia occasione nerazzurra al terzo e ultimo minuto di recupero, Inter-Juventus finisce 0-0! L’Inter di Madonna e la Juventus di Bonatti salgono a braccetto a quota 19 punti, dietro la capolista Roma, ma ora la SPAL (18) può tentare il sorpasso.

0 INTER – JUVENTUS 0

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Persyn (13 Tonoli dal 46′), 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni (15 Dimarco dall’85’); 7 Mirarchi (16 Boscolo Chio dal 75′), 6 Sangalli, 8 Casadei; 10 Oristanio; 9 Fonseca (23 Bonfanti dal 65′), 11 Satriano (22 Akhalaia dall’85’).

A disposizione: 12 Basti; 14 Sottini, 17 Squizzato, 18 Peschetola, 19 Lindkvist, 20 Iliev, 21 Goffi.

Allenatore: A. Madonna

JUVENTUS UNDER 19 (4-4-2): 1 Garofani; 2 Leo [16 Mulazzi dal 12′ (18 Iling-Junior dal 58′)], 5 De Winter (C), 6 Nzouango Bikien, 3 Ntenda; 10 Soulé (23 Galante dal 79′), 4 Barrenechea (17 Pisapia dal 79′), 8 Miretti, 11 Turicchia; 7 Sekulov, 9 Cerri (20 Bonetti dal 58′).

A disposizione: 12 Senko; 13 Fiumanò, 14 Omic, 15 Verduci, 19 Cotter, 21 Sekularac, 22 Hasa.

Allenatore: A. Bonatti

ARBITRO: D. Perenzoni della sezione di Rovereto (TN).

NOTE – Rovida (I) para un rigore a Sekulov (J) all’84’; Ammoniti: Miretti (J) al 40′, Barrenechea (J) al 62′ e Sangalli (I) al 70′; Recupero: 2′ (PT) e 3′ (ST).