Ambrosini: «Lukaku in difficoltà, partita da insufficienza»

Ambrosini in diretta su DAZN ha parlato dell’ex tanto atteso, ossia Romelu Lukaku. L’ex centrocampista ha notato troppe difficoltà in situazioni semplici dell’attaccante belga.

INSUFFICIENTE – Ambrosini ha detto così sulla prestazione al di sotto delle aspettative dell’attacante della Roma: «Ho visto Lukaku troppo in difficoltà, non riusciva a gestire la palla in situazioni semplici. Sarà sicuramente complice la stanchezza fisica, perché sta giocando tutte le partite tra Roma e Belgio. Ma al di là della stanchezza, l’ho visto provato e scoraggiato anche nel puntare gli avversari. Partita decisamente da insufficienza. Inoltre, ha avuto poche palle giocabili, in quanto la Roma non ha creato pericoli in attacco e soprattutto in contropiede, dove Lukaku mette sempre in mostra le sue doti»