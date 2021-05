Ambrosini: «Conte? Poteva restare anche con un’Inter ridimensionata!»

Ambrosini non capisce perché Conte abbia deciso di non proseguire con l’Inter. L’ex centrocampista, nel corso del post partita della finale di Europa League su Sky Sport, valuta cosa accadrà in nerazzurro.

QUALI SVILUPPI? – Massimo Ambrosini prova a entrare nella testa dei giocatori dell’Inter, dopo l’addio di Antonio Conte: «Aspetta di capire qualcosa il giocatore, di avere una scossa. Non ho subito tante volte i cambi di allenatore, ma era un qualcosa che al giocatore dava una scossa. Secondo me i giocatori dell’Inter devono metabolizzare un addio anche inaspettato: cerca di capire quello che succede, non penso che percepiscano tanti cambi. Il capolavoro Conte l’ha fatto quando aveva una squadra non partita per fare quello che ha fatto: la Nazionale. Lì ha dimostrato di avere qualcosa di speciale, secondo me sarebbe riuscito a farlo anche con un’Inter ridimensionata. Comunque nessuno gli avrebbe chiesto di vincere la Champions League».