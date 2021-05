Marani: «Allegri? L’Inter ci provi! Dopo Conte serve nome importante»

Marani sponsorizza Allegri come sostituto di Conte all’Inter. Il giornalista di Sky Sport, nel post partita della finale di Europa League Villarreal-Manchester United, commenta le voci sull’ex allenatore della Juventus come obiettivo per i nerazzurri (vedi articolo).

ADDIO SCONTATO – Matteo Marani commenta la risoluzione consensuale del contratto: «Non mi ha deluso, né mi ha sorpreso. Conoscendo la carriera di Antonio Conte, per come si pone sul mercato e su se stesso. Alla Juventus se ne andò perché il progetto non gli sembrava chiaro. Simone Inzaghi ha fatto un gesto molto importante (vedi articolo): se avesse pensato in maniera egoistica avrebbe potuto aprire un’asta o sfruttare il momento. Invece è bastata una sera a cena col presidente per decidere di rimanere lì. Conte è il numero uno sul lavoro, ma ragiona molto su se stesso. È legittimo, anche non accettare un ridimensionamento dei piani, però c’è sempre molto di Conte: va dritto per la sua strada, pensa che questa sia la visione delle cose».

NIENTE CESSIONE – Marani esclude che, dopo l’addio di Conte, Suning possa lasciare: «Chi dice che l’Inter, in questo momento, dovrebbe passare la mano deve capire che non c’è spazio per farlo. Non c’è, in questo momento, nessuno che ha la forza di prendere un club con questa situazione finanziaria. Vale non solo per l’Inter: la situazione finanziaria delle nostre società è da tenere conto. Non è più come prima della pandemia, se ne devono fare tutti carico: dagli allenatori ai giocatori».

IL NOME GIUSTO – Marani vede Massimiliano Allegri come il sostituto ideale: «L’Inter sicuramente ne ha bisogno. Credo che lui abbia in Giuseppe Marotta un interlocutore, anche se è vero che alla Juventus non c’è più Fabio Paratici che era stato probabilmente uno di quelli che si era opposto alla sua conferma. Però credo che l’Inter debba provare a prendere Allegri: non è facile, ma si deve presentare con un nome importante».