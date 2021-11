Amazon Prime Video ignora l’Inter: scelte per i gironi di Champions League

Sono state annunciate da Amazon Prime Video le ultime due partite del mercoledì della fase a gironi di Champions League da trasmettere in esclusiva. Inter snobbata, saranno infatti Milan e Atalanta le protagoniste.

ULTIME SCELTE – Sta per terminare la fase a gironi di Champions League e Amazon Prime Video ha ufficializzato le ultime due partite che mostrerà in esclusiva. L’unica partita della fase a gironi che l’Inter giocherà di mercoledì è quella contro lo Shakhtar Donetsk, che non rientra però tra le scelte. In esclusiva andranno infatti Atletico Madrid-Milan (24 novembre) e Atalanta-Villarreal (8 dicembre). Ricordiamo che Prime Video ha una partita in esclusiva ogni mercoledì fino a fine stagione (4 ottavi di finale, 2 quarti, 2 semifinali). I nerazzurri giocheranno l’ultima partita a Madrid martedì 7 dicembre, in esclusiva su Sky Sport.