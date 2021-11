Esposito ai box, niente Conference League. Out anche altro prestito Inter

Basilea impegnato questa sera in UEFA Conference League contro l’Omonia Nicosia. Sebastiano Esposito ancora fuori a causa di un infortunio muscolare. Partirà dalla panchina Darian Males, l’altro giocatore in prestito dall’Inter.

SCELTE – Ancora ai box Sebastiano Esposito, che dopo un inizio di stagione molto brillante, sta trovando qualche problema a causa di alcuni infortuni. Stasera guarderà i compagni del Basilea dalla tribuna, nella sfida di UEFA Conference League contro l’Omonia Nicosia. Sarà in panchina anche Darian Males, altro giocatore in prestito in Svizzera dall’Inter, pronto però a subentrare a gara in corso.