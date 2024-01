Amadeus: «L’Inter mi cambierà l’umore al Festival. Priorità scudetto»

Amadeus, da grande tifoso dell’Inter, esprime le sue sensazioni sulla stagione nerazzurra. Poi una battuta sulla sfida alla vigilia del Festival di Sanremo che potrebbe influire sul suo umore.

PRIORITÀ – Amadeus si prepara alla sua quinta conduzione del Festival di Sanremo ma non smette di pensare alla sua Inter. Di seguito le considerazioni dell’ospite di Radio Sportiva: «Spero proprio di festeggiare la seconda stella, ci tengo molto. Mi hanno chiesto la mia priorità, Champions League o scudetto. Io ho detto molto sinceramente che quest’anno per me lo scudetto è importante. Ad oggi la squadra di Inzaghi sta giocando bene. Alla vigilia del festival di Sanremo c’è quell’Inter-Juventus che andrà a modificare in positivo o in negativo il mio umore durante la settimana. Speriamo bene. In genere credo che siano più i milanisti degli interisti sul palco dell’Ariston. Però va bene così.

INTERISTA DELL’ANNO – Amadeus dice la sua anche sul miglior calciatore dell’Inter della stagione: «Chi decreto come interista dell’anno? Quando una squadra è così in testa vanno messi tutti in copertina. Dovrei dire Calhanoglu, Barella, Lautaro Martinez. Ma se dovessi scegliere uno dei nuovi direi Thuram. Lui è il giocatore che in questo momento per impatto mi ha sorpreso per impatto più di tutti. Pensare di arrivare in nerazzurro e avere subito quest’impatto non era scontato. Thuram è un grande giocatore, con grande tecnica, fisico. E poi è anche un uomo squadra, crea anche un clima giusto».