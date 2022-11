Altra sconfitta per la Sampdoria di Stankovic, a Marassi vince il Lecce 2-0

La Sampdoria di Dejan Stankovic ha affrontato il Lecce allo stadio Marassi di Genova. I pugliesi sono andati in vantaggio grazie alla rete di Lorenzo Colombo a fine primo tempo. Nel secondo tempo ci pensa Lameck Banda a chiudere la partita. Il Lecce vince 2-0.

SEMPRE PIÙ GIÙ – La Sampdoria di Dejan Stankovic non riesce a vincere. Nello scontro salvezza contro il Lecce, i genovesi sono andati sotto nel primo tempo. Nei minuti di recupero ha segnato il vantaggio dei pugliesi Lorenzo Colombo. A inizio secondo tempo viene annullato un gol a Federico Di Francesco per un fuorigioco netto. A otto minuti dalla fine arriva anche l’assist di Colombo per il neo entrato Lameck Banda, che trova il suo primo centro in Serie A. Due a zero e tre punti presi. Crisi nera per la Sampdoria che rimane con 6 punti in 15 partite.