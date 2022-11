CT Polonia: «Lewandowski sconvolto dall’uscita in Champions League»

Il CT della Polonia Michniewicz in conferenza stampa durante la nomina dei convocati per Qatar 2022 si è espresso su Lewandowski e l’uscita dalla Champions League per mano dell’Inter

RISCATTO − Durante la diramazione dei convocati per il Mondiale, il CT della Polonia Czesław Michniewicz ha svelato un retroscena su Lewandowski. Anche l’Inter ne è coinvolta: «Con Lewandowski parliamo spesso, forse qualcuno dubita ma a lui interessa molto la Nazionale. Di recente abbiamo parlato dell’eliminazione dalla Champions League, lui era sconvolto e deluso. Mi ha, inoltre, detto di volersi riscattare proprio al Mondiale con la Polonia». Le sue parole riportate da Sportskeeda.