Barzaghi: «Thuram ma non solo, l’Inter sta seguendo altri tre giocatori»

Marco Barzaghi ha parlato riguardo i possibili obiettivi dell’Inter, con il calciomercato alle porte. Sul proprio profilo Youtube ha parlato di Marcus Thuram (vedi articolo) ma anche di nuovi obiettivi dei nerazzurri.

ATTACCO – Marco Barzaghi ha parlato sul proprio profilo Youtube degli obiettivi dell’Inter in attacco: «L’Inter farà un tentativo per giugno per Marcus Thuram, quando il giocatore andrà in scadenza. C’è tanta concorrenza, anche ieri è andato in gol. Un altro giocatore che piace all’Inter è Noah Okafor. Attaccante esterno veloce del Salisburgo. Ha 22 anni, è svizzero e lo si vedrà ai Mondiali che sono una bella vetrina. Ai nerazzurri mancano giocatori rapidi, si stanno cercando profili di questo tipo. Okafor ha una valutazione sopra i venti milioni. Col Salisburgo se ne sta già parlando, il 7 dicembre ci sarà poi un’amichevole contro gli austriaci a Malta. Possibile l’inserimento di Lazaro nell’operazione, che sta facendo un buon campionato con il Torino. Ovviamente servirà un’uscita in attacco, con le luci che vanno su Correa». Così Barzaghi sui nomi che girano attorno all’Inter in attacco.

GIOVANISSIMI – Barzaghi ha poi continuato parlando di due obiettivi giovanissimi per il futuro del club nerazzurro: «Come esterno sinistro si sta valutando Vazquez del Valencia. Sta giocando poco, è giovanissimo. Ha 19 anni, arriverebbe in prestito. Come vice-Dimarco sarebbe un po’ una scommessa. Ciò che importa è che la società ha capito cosa serve all’Inter. Stanno cercando giocatori veloci con il dribbling, come Ouattara del Lorient. Lui ha una valutazione attorno ai 10 milioni, più facile trovare un accordo col club francese. Un esterno d’attacco che andrebbe a fare la seconda punta». Queste le sue parole sul proprio canale sui nuovi nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

