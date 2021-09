Allegri: «Inter, Milan e Napoli favorite. Nerazzurri perché campioni»

Massimiliano Allegri, durante la consueta conferenza pre Juventus-Sampdoria, ha risposto alla domanda sulle squadre favorite per la lotta al titolo considerando Inter, Milan e Napoli davanti a tutte

FAVORITE − Questa la risposta di Allegri riprese da Sky Sport 24: «Credo che abbia ragione Arrigo Sacchi, Inter, Milan e Napoli sono le favorite. Noi siamo in ritardo di classifica, abbiamo perso tanti punti. Dobbiamo guardare a noi, abbiamo vinto lo scontro salvezza contro lo Spezia e domani vediamo cosa fare. L’Inter ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Il Milan dal post Covid le ha vinte praticamente tutte ed è in testa a tutte le classifiche. Il Napoli per adesso ha vinto le prime cinque gare. Noi dobbiamo crescere, partita dopo partita e cercare di risalire».