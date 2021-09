Primavera, brutto stop casalingo: Inter-Juventus 0-2, ma in classifica è +1

Inter-Juventus è appena terminata. E la quarta giornata del Campionato Primavera 1 non può essere di festa in casa nerazzurra, visto lo 0-2 rimediato dai bianconeri già nella prima frazione. Primo stop stagionale per l’Inter di Chivu, mai in partita

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-2 del primo tempo in favore della Juventus (vedi articolo), la ripresa non decolla. L’Inter non riesce a creare occasioni tali per impensierire gli ospiti. Anzi, va più vicina la Juventus al tris anziché l’Inter ad accorciare le distanze. Per la squadra di Chivu si tratta della prima sconfitta stagionale. L’Inter resta a quota 7 punti, mentre la Juventus sale a 6 e continua a inseguire: Chivu mantiene un +1 su Bonatti.

0 INTER – JUVENTUS 2

MARCATORE: Turco (J) al 25′ e Turicchia (J) al 33′.

INTER U19 (4-3-3): 21 Botis; 2 Zanotti (C), 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 6 F. Carboni (29 Pelamatti dall’83’); 8 Casadei, 25 Grygar (11 Goffi dal 69′), 14 Fabbian (18 Nunziatini dal 57′); 10 Iliev (7 Peschetola dal 57′), 9 Jurgens (30 Owuso dal 57′), 22 Abiuso.

A disposizione: 1 Rovida, 32 Calligaris; 3 Cortinovis, 13 Matjaz, 19 Silvestro, 23 A. Moretti, 26 Mirarchi.

Allenatore: Cristian Chivu

JUVENTUS U19 (4-4-1-1): 1 Senko; 2 Savona, 5 Nzouango, 13 Muharemovic, 3 Turicchia; 14 Mulazzi, 10 Bonetti (6 Citi dal 78′), 4 Omic (C), 11 Iling-Junior (29 Maressa dal 78′); 7 Hasa (26 Sekularac dal 65′); 18 Turco (27 Galante dal 46′).

A disposizione: 12 Scaglia, 30 Daffara; 19 Fiumano, 21 Doratiotto, 23 Ledonne, 24 Dellavalle, 25 Mbangula, 28 Strijdonck.

Allenatore: Andrea Bonatti

ARBITRO: Luca Angelucci della sezione di Foligno (PG).

NOTE – Ammoniti: F. Carboni (I) al 70′ e Citi (J) al 93′; Recupero: 1′ (PT) e 3′ (ST).