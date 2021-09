Spalletti: «Candidati prima posizione come condominio di 7 squadre»

Luciano Spalletti, intervenuto nella conferenza stampa pre Napoli-Cagliari, ha parlato della lotta ai primi posti paragonandola ad un condominio composto da sette squadre

CONDOMINIO − Spalletti sulla corsa ai primi posti: «Quello dei candidati alla prima posizione e’ un condominio di sette squadre e vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse quote. Poi ci sono momenti dove si fa meglio e altri dove si fa peggio. E dobbiamo essere pronti a tutto. Nei millesimi chi ne ha di più? Nei condomini se ne danno sempre di più agli altri. Serve l’amministratore. Li abbiamo tutti allo stesso modo, a meno che non si voglia ad uno o un altro dare più pressione. Tutti abbiamo le stesse caratteristiche. Noi abbiamo avuto la fortuna del club che s’e’ organizzato lo stesso senza cedere, qualcuno e’ partito come Elsed Hysaj, Tiemoué Bakayoko e Nikola Maksimovic, ma grosso modo è rimasta la stessa. Altre società hanno ricomprato, altri hanno speso tanto per mettere dentro elementi, questi specchi stridono quando ti arrampichi».

Fonte: Sport Mediaset