Allegri, altro che ‘mai parlare di arbitri’: entra nello spogliatoio! Sanzione

Allegri va tanto a parlare nelle interviste di come non voglia discutere gli episodi arbitrali, come fatto in Genoa-Juventus, ma poi lontano dalle telecamere fa l’opposto. A smascherarlo è il Giudice Sportivo. Con tanto di sanzione.

L’EPISODIO – Ammenda di diecimila euro e diffida a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Questo per avere, al termine della gara Genoa-Juventus di venerdì sera, nello spogliatoio degli ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il direttore di gara lo invitava a uscire dallo spogliatoio. Ad affermarlo è il Giudice Sportivo. Tutto il contrario rispetto alle dichiarazioni dello stesso Allegri dopo la partita, dove non si era voluto esprimere sulle decisioni arbitrali. Poi però, lontano dalla zona interviste, si è recato nello spogliatoio di Davide Massa comportandosi in maniera diametralmente opposta. Va ricordato, in aggiunta, come ieri sera il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a DAZN abbia brevemente affrontato l’argomento Genoa-Juventus, non ritenendo chiaro errore il tocco di mano di Mattia Bani. Che, proprio come Mario Gila in Lazio-Inter, prima del braccio aveva colpito con un’altra parte del corpo. Una spiegazione che va contro gli atteggiamenti di Allegri e le lamentele, dirette o indirette, dell’ambiente Juventus.