Alciato: “Stipendi, la Lega Serie A ha fatto una richiesta scritta all’AIC”

Condividi questo articolo

La Lega Serie A chiede all’Associazione Italiana Calciatori l’interruzione degli stipendi fino a data da destinarsi. La notizia arriva da “Sky Sport 24” con il giornalista Alessandro Alciato in collegamento con gli studi dell’emittente.

RICHIESTA SCRITTA – Secondo quanto riportato in questi minuti su Sky dal giornalista Alessandro Alciato, la Lega Serie A ha inviato una richiesta scritta all’Associazione Italiana Calciatori: «La Lega Serie A ha in questi minuti inviato una richiesta scritta all’AIC, che cita così: “Si richiede l’interruzione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori fino alla fine della situazione di emergenza”. Quindi c’è un termine ma nessuno può sapere quando finirà, ma la richiesta è stata fatta. Oggi sarà una giornata molto importante, in particolare alle 14:00 si riunirà il Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Calciatori per discutere delle richieste, appena arrivate, dalla Lega Serie A. Alle 17 ci sarà un’altra call-conference tra la stessa AIC e i rappresentati di ogni squadra di Serie A, un giocatore per squadra».