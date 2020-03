FOTO – Candreva, prosegue l’allenamento per l’Inter: mattinata di lavoro

Condividi questo articolo

Proseguono gli allenamenti personalizzati a casa dei giocatori dell’Inter a causa dell’emergenza Coronavirus. Antonio Candreva, molto attivo sui social in questi giorni, ha postato su Instagram la foto del suo allenamento odierno

LAVORO – Il calcio è fermo, i centri sportivi sono chiusi e gli allenamenti di squadra sono sospesi. Ognuno a casa sua, ma non per questo è da trascurare la forma fisica. I giocatori dell’Inter stanno continuando ad allenarsi nonostante la quarantena: il fisico è lo strumento di lavoro di ogni atleta e calciatore, il futuro della stagione è ancora un’incognita ed è bene non farsi trovare impreparati. Lo sa bene Antonio Candreva, che sui social network sta testimoniando il proprio lavoro quotidiano da casa. Ne è la dimostrazione il post di questa mattina: lavoro sul tapin-roulant per l’esterno nerazurro.