Alciato: “Protocollo ripresa, 39 pagine: ecco alcune delle indicazioni”

Alessandro Alciato, giornalista di “Sky Sport”, è intervenuto in collegamento a “Sky Calcio Club”, commentando il protocollo per la ripresa del campionato di calcio italiano in seguito allo stop per l’emergenza Coronavirus.

INDICAZIONI – Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato ha parlato del protocollo per la ripresa del campionato di calcio italiano, rivelando alcune delle indicazioni proposte: «Il protocollo è stato consegnato, sono 39 pagine. C’è una novità rispetto agli allenamenti per quanto riguarda la situazione riguardo un eventuale positivo: il livello della quarantena viene indicizzato al livello del contagio nazionale, cioè si partirà con le stesse regole del protocollo degli allenamenti, ma nel nuovo protocollo è scritto chiaramente che quelle norme devono essere aggiornate al contagio nel momento in cui ci sarà una positività. Per quanto riguarda il livello organizzativo è presente una norma in cui allo stadio saranno ammesse 300 persone in contemporanea, 6 raccattapalle che dovranno avere più di 18 anni, non ci saranno bambini all’ingresso, la mascotte, niente foto di squadra e niente stretta di mano. Prima entrerà una squadra, poi l’altra. Nella conferenza stampa le domande all’allenatore verranno raccolte dall’addetto stampa via WhatsApp. Ci sono alcune indicazioni come, in caso di trasferta in bus, lo staff e la squadra dovranno andare su due bus diversi. Ci saranno macchine singole per tutti gli arbitri e i calciatori della squadra di casa dovranno arrivare allo stadio con mezzi propri. Inoltre sarà vietato protestare con gli arbitri e bisognerà stare a un metro e mezzo di distanza dal direttore di gara».