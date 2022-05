Albertini: «Scaramanzia a parte, solo il Milan può perdere il titolo»

Il Milan ieri sperava di poter festeggiare lo scudetto ma l’Inter ha rinviato la festa vincendo 3-1 a Cagliari. Intervenuto a Sky Sport, Demetrio Albertini ha parlato dello scudetto con una certezza ferrea.

CERTEZZA – L’Inter ci crede nello scudetto, fino alla fine della stagione, all’ultima partita, il titolo è in bilico. Intervenuto a Sky Sport, Demetrio Albertini ha detto la sua sul titolo. «Il Milan ha 6 giorni in cui aspettare quello che sarà. Oggettivamente potrebbe perderlo solo il Milan perché da tifoso milanista posso dire che arriviamo sereni alla partita con il Sassuolo. La squadra è serena, gioca bene e da frequentatori di spogliatoi posso dire che sono molto rilassati. Nel Milan sono cresciuti i singoli con Pioli che ha fatto un lavoro straordinario. Insieme è cresciuta la consapevolezza di giocarsi lo scudetto. Dopo queste partite, il Milan affronta il Sassuolo più sereno sapendo però che in 90 minuti devi giocare concentrato perché può succedere di tutto».