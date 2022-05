Barzaghi rivela: «Leao, era tutto fatto per arrivare all’Inter. Poi affare saltò»

L’Inter è ancora in corsa per lo scudetto. Certo, per vincerlo c’è da battere la Sampdoria e sperare che il Milan crolli a Sassuolo negli ultimi 90 minuti di campionato. Intanto però, Matteo Barzaghi, svela un retroscena di mercato su Leao.

RETROSCENA – L’Inter ha battuto il Cagliari 3-1 ieri e si regala un’ultima disperata chance di agguantare lo scudetto. Tutto si deciderà all’ultima giornata contro la Sampdoria sperando in un ko del Milan a Sassuolo. Intanto, Matteo Barzaghi a Sky Sport, svela un retroscena molto curioso su Rafa Leao. «L’Inter aveva chiuso per lui al primo anno di Conte, i nerazzurri si erano fiondati su di lui con Ausilio per prenderlo. L’affare era chiuso poi saltò perché c’erano altre operazioni. Non c’era tutta quella convinzione di prenderlo a 30 milioni. Era fatta per l’Inter».