Agresti: “Vidal vuole l’Inter, fumata bianca. Scudetto? Ecco le percentuali”

Arturo Vidal e l’Inter sono sempre più vicini, specie alla luce del braccio di ferro imbastito dallo stesso giocatore col Barcellona (qui le sue parole). Stefano Agresti, ai microfoni di “Radio Sportiva”, conferma queste sensazioni, e traccia le percentuali di come varierà lotta scudetto dopo il mercato invernale.

FUMATA BIANCA – Fumata sempre più bianca per l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. Il giocatore ha creato una fattura semi-definitiva con il Barcellona, a causa di presunti premi non corrisposti. Il club catalano potrebbe tuttavia scegliere ugualmente di non privarsene. Ecco l’opinione di Stefano Agresti: «Il giocatore vuole andare all’Inter e sta facendo pressione in tutti i modi sul Barcellona affinché lo lasci partire. Il club blaugrana non è pienamente convinto, non ha problemi a tenere in panchina un calciatore che ha un ingaggio elevato ma che può tornare utile. Sarà un braccio di ferro. Non sarà facile per l’Inter prendere Vidal, ma le possibilità che arrivi la fumata bianca ci sono. Dico 35-40%».

SCUDETTO – L’eventuale arrivo di Vidal potrebbe cambiare il destino della stagione nerazzurra, in ottica scudetto. Queste le percentuali di Agresti sulla vittoria finale: «La Juventus ha il 55% di possibilità di vincere lo scudetto, 40% l’Inter e 5% la Lazio».