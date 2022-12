Agresti: «Lautaro Martinez, un rigore e basta. Ma l’Argentina oggi vince»

Lautaro Martinez ha permesso all’Argentina di qualificarsi alle semifinali dei Mondiali, dove stasera alle 20 affronterà la Croazia. Per Agresti, tuttavia, non è l’attaccante dell’Inter il protagonista della Seleccion. Ne ha parlato a Radio Radio.

POCO CONVINCENTE – Il giornalista Stefano Agresti fa un pronostico per stasera: «Vincerà l’Argentina, perché ha qualcosa in più e perché ha Lionel Messi, però delle quattro semifinaliste è quella che mi è piaciuta meno. Ho visto i colpi di Messi, ma non ho mai visto neanche mezz’ora di alto livello dell’Argentina, di bel calcio. Per me non ha mai giocato bene, gli altri calciatori di talento non hanno fatto niente: Angel Di Maria non è mai esistito, Paulo Dybala non ha mai giocato, Lautaro Martinez ha tirato un rigore ma poi non ha mai toccato la palla. Per me l’Argentina finora ha fatto abbastanza male è arrivata lì perché è forte e perché ha Messi».