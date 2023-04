Agresti: «Inzaghi, derby col Milan svolta! Anche per lui all’Inter»

Inter e Milan fra due settimane si contenderanno il primo round delle semifinali di Champions League. Agresti, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, valuta lo stato di forma delle due milanesi. Con un pensiero particolare per Inzaghi.

CHI MEGLIO? – Stefano Agresti non trova una favorita per il derby in semifinale tra Inter e Milan: «A livello di fame penso che siano entrambe molto affamate. Inter e Milan da molto non vincono la Champions League, è inutile ricordare quante volte non l’abbiano vinta. Hanno vissuto le difficoltà del calcio italiano, dal punto di vista delle motivazioni sono alla pari. Dal punto di vista fisico non mi sembra ci siano differenze, perché tutte e due stanno recuperando i calciatori importanti. Penso, se non ci saranno problemi dell’ultimo momento, non avranno assenze tramite Milan Skriniar. È veramente difficile individuare quale potrà essere la favorita. Credo che l’Inter abbia più scelte nell’organico, con qualità più ampia, il Milan una leggerezza mentale in più. Arriva dal fatto di essere Campione d’Italia, può permettersi un passaggio a vuoto: sicuramente il biennio di Stefano Pioli verrà ricordato come eccezionale. Mentre per Simone Inzaghi la semifinale di Champions League è veramente un punto di svolta della stagione e della sua stagione all’Inter. Quasi certamente, se dovesse andare fuori in semifinale, Inzaghi verrebbe sostituito a fine stagione».