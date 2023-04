Juventus, razzismo a Lukaku accertato! Curva riaperta, motivo folle

La Juventus ha potuto ospitare i tifosi nella Tribuna Sud per via dell’accoglimento del ricorso dopo la squalifica contro l’Inter (vedi articolo). Le motivazioni, ora disponibili, sono piuttosto particolari.

VIZIO DI FORMA – Il razzismo verso Romelu Lukaku in Juventus-Inter di Coppa Italia resta eccome. Le motivazioni dell’accoglimento del ricorso del club bianconero non si basano su qualcosa in particolare che avrebbe reso meno “pesanti” gli ululati dei tifosi dell’Allianz Stadium, ma solo su un vizio di forma. La cui “colpa” è della Procura Federale. La relazione, dove si segnalavano i comportamenti discriminatori del pubblico della Juventus verso Lukaku, doveva essere inviata entro le ore 14 del giorno successivo alla gara. Il documento è invece arrivato alle 14.12 del 5 aprile, ossia con dodici minuti di ritardo. Una comunicazione tardiva minima, ma quanto basta per il Codice di Giustizia Sportiva. Questo fa sì che la relazione non possa essere utilizzata per dei provvedimenti verso la Juventus. E, considerato che l’imbarazzante arbitro Davide Massa non ha scritto nulla nel suo referto sugli insulti a Lukaku (tanto che l’aveva espulso…), la Corte Sportiva d’Appello non ha potuto fare altro che accogliere il ricorso della Juventus. Una figuraccia completa, e c’è chi si lamenta della grazia della FIGC…