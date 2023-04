Pardo: «Inter leggermente favorita. Sul razzismo c’è una sola via»

Pierluigi Pardo, durante la trasmissione “Tutti Convocati” su Radio24, ha parlato della favorita tra Inter e Juventus e ha detto la sua sul tema del razzismo negli stadi.

LA FAVORITA − Pierluigi Pardo ha indiato la sua favorita per il match di Coppa Italia tra Inter e Juventus: «La Juventus mi è piaciuta ultimamente per l’atteggiamento complessivo. Credo che l’Inter abbia qualcosa in più però chiaramente è una partita secca e tutto può succedere. Io direi 55% Inter. Però non vorrei più sbilanciarmi perché è tutto molto equilibrato».

SANZIONARE LE SINGOLE PERSONE − Il giornalista si è poi espresso sul tema del razzismo negli stadi. Le sue parole: «Le polemiche ci saranno anche se Lukaku dovesse entrare a due minuti dalla fine e conquistare una rimessa laterale. Alla fine tante questioni le conoscono in otto e ne parlano i otto milioni e non c’è quasi nessuno che spariglia. Quello della Juventus commenta gli episodi sempre e comunque in un senso, quello dell’Inter la commenta dal suo punto di vista. Io credo che quando ci si imbatte in temi così importanti come la lotta al razzismo e la discriminazione, bisogna afre attenzione a non evocare porcate. Ci sono tante cose che fanno male e no solo il colore della pelle, anche se è una delle cose che fa più alme in assoluto. Ed essendo una delle cose che ha provocato e che continua a provocare più dolore deve essere trattata con un’attenzione e una lotta senza quartiere. Poi ci possono comunque essere altre cose che offendono, perché evocare Superga o l’Heysel è qualcosa che va in questa direzione. Io ribadisco il tema per me è colpire le singole persone. La Juventus mi sembra che su questo non faccia grandi sconti. Mi auguro che non lo facciano anche le atre società».