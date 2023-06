Agresti: «L’Inter non considera neanche l’offerta per Barella»

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato così a Radio Sportiva dell’Inter e dell’offerta recapitata dal Newcastle per Nicolò Barella (vedi articolo).

NON CONSIDERA − Il giornalista Stefano Agresti, a Radio Sportiva nel corso del programma “Microfono Aperto”, ha quindi parlato dell’offerta inglese per il centrocampista dell’Inter: «L’offerta del Newcastle per Nicolò Barella non può essere considerata come un’offerta irrinunciabile e infatti l’Inter non la prende neanche in considerazione. Il club e Steven Zhang vogliono confermare Barella. Poi la potenza economica del Newcastle fa pensare che la cifra può ancora alzarsi. L’Inter rifiuterebbe comunque ma potrebbe esserci delle riflessioni. Sarebbe giusto allora porsi delle domande. I club inglesi pagano giocatori inferiori a Barella anche molto più di 58 milioni di euro».