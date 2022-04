Adani: «Perisic è arrivato 2 volte all’Inter. Non esiste un quinto come lui»

Daniele Adani, alla Bobo Tv su Twitch, ha elogiato Perisic. Protagonista assoluto del croato in questa stagione all’Inter. Per l’ex giocatore, non c’è un quinto mancino come lui in circolazione

ESTERNI − Adani stravede per Perisic: «Se Dumfries parte, l’Inter prende un altro esterno. Non sarà adattato Perisic a destra. Per me nella sua tipologia di esterno, Inzaghi non vede l’utilità di Perisic a destra così come fa assolutamente la differenza a sinistra. Per una squadra che ha una certa tipologia di esterni, lui come quinto vuole un destro che gioca a destra. Se andasse via Dumfries l’Inter comprerebbe un sostituto. Perisic? E’ arrivato due volte all’Inter. Nel 2015 era un giocatore forte, anarchico e incostante. Poi nel 2020, penso che non c’è un quinto tutta fascia come lui al mondo. Lui fa terzino, centrocampista, interno, ala e goleador. L’ecclettismo del decatleta lo rende un giocatore unico. In questa situazione qui è penalizzato Gosens. Perisic al momento è insostituibile. Ciò che ti offra lui non te lo da nessuno».