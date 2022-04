Cassano: «Solo l’Inter per il titolo può fare harakiri! Gosens? Con Perisic»

Antonio Cassano, sulla Bobo Tv, ha parlato della bagarre Scudetto Inter-Milan in campionato. Poi non ha dubbi su Gosens e sull’altro esterno nerazzurro, Perisic

FAVORITA − Cassano sul duello in campionato: «Il primo gol dell’Inter è una roba meravigliosa, l’Inter sta facendo nuovamente un calcio bellissimo. C’è stata una coincidenza mentale, loro nel Derby di campionato hanno fatto una partita incredibile. L’Inter stava dominando, poi ha perso quella partita e si è ritrovata in crisi. A Torino ha vinto non meritando e ha ripreso a vincere. Scudetto? Napoli tagliato fuori, penso che con le squadre contro cui deve giocare il Milan e come gioca adesso l’Inter, penso che solo l’Inter possa fare l’harakiri».

INSIEME − Secondo Cassano, Gosens e Perisic devono giocare titolari: «Gosens ha fatto gol ed è andato ad abbracciare Brozovic. Cattivo, a mille all’ora. Non so se ritornerà quello dell’Atalanta però è un giocatore serio. Per come sta Perisic, io voglio vedere in campo entrambi. Penso questo: il prossimo anno Inzaghi giocherà con entrambi titolari».