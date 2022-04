Vieri: «Inter sarà Scudetto, la Roma non arriverà quarta. Manca il salto»

Christian Vieri, in collegamento alla Bobo tv su Twitch, ha parlato delle sorti di Inter e Roma in campionato. L’ex bomber nerazzurro non ha dubbi sui traguardi delle due squadre

PRONOSTICO − Vieri dice la sua sulle sorti di Inter e Roma in campionato: «L’Inter vince lo scudetto e la Roma non arriva quarta. Ho visto la Roma ultimamente e sta bene, va a fare una grande partita a Milano. Dovrà giocarsela contro una squadra che ha vinto 3-0 il derby in un San Siro tutto esaurito. Quest’anno secondo me è stata bene un paio di volte, però quando deve fare il salto è sempre caduta».