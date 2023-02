Adani: «Dzeko diverso da Lukaku, se non cura il fisico non controlla una palla!»

Lele Adani parla degli attaccanti dell’Inter in vista della sfida con il Porto di UEFA Champions League nel corso della diretta su Twitch sul canale della Bobo TV. L’ex giocatore elogia in particolare Edin Dzeko

IN ATTACCO – Lele Adani parla così degli attaccanti dell’Inter in vista delle possibili scelte con il Porto: «Dzeko ha una predisposizione ad associarsi ai movimenti dei compagni, giocando praticamente da trequartista. Lukaku senza la cura del fisico non riesce a controllare una palla, gli scappa via il gioco. Lautaro Martinez, invece, è un giocatore che lotta tanto in tutto il campo, però ci siamo sempre chiesti quanti gol può riuscire a fare in una sola stagione e con regolarità, se riuscirà mai a superare i 18-20 gol che comunque non sono pochi».